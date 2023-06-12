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Операторы беспилотных ударных комплексов двух разных подразделений Сил обороны уничтожили предположительно за последние сутки два танка Т-80 российских оккупантов.

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Канал производителя ударных FPV-дронов Escadrone вместе с общественным деятелем Сергеем Стерненко показал ролик от отряда спецназа Нацгвардии "Омега-Захід".

На видео танк ВС РФ "отступает", когда ему прилетает в башню. Авторы видео описали это, как "Т-80 оккупантов убегал от FPV, но дрон оказался проворнее".

Где произошел боевой эпизод, не сообщается.

ДОПОЛНЕНО. ОSINT-канал WarArchive определил, что на видео – якобы Старомайорское в Донецкой области. Это село на острие наступления ВСУ с Времевского выступа.

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В ролике ниже от ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92 отдельной механизированной бригады дрон падает по спирали и подбивает еще один Т-80. Танк загорается, но невредимый экипаж успевает его покинуть.

Пока захватчики бегают около дымящейся боевой машины, мавик ВСУ сбрасывает на них ВОГ. Ликвидация.

По данным источника, уничтожение танка с экипажем произошло на Купянском направлении.

На Запорожском направлении военные 65 отдельной механизированной бригады и 44 отдельной артиллерийской бригады также жгут российские танки: на видео поражение одного Т-72 артиллерией.

Танк добрался до посадки, где ему сорвало башню:

В конце мая 2023 года бойцы ВСУ сбили дрон-камикадзе РФ "Ланцет" из дробовика.

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