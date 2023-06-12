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Дрон Zelya сжег Т-80, видео удара по танковой колонне России на Запорожском направлении видео

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 11:03
Дрон-камикадзе (иллюстративное фото - 46 ОАЭМБр)
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Операторы беспилотных ударных комплексов двух разных подразделений Сил обороны уничтожили предположительно за последние сутки два танка Т-80 российских оккупантов.

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Канал производителя ударных FPV-дронов Escadrone вместе с общественным деятелем Сергеем Стерненко показал ролик от отряда спецназа Нацгвардии "Омега-Захід".

На видео танк ВС РФ "отступает", когда ему прилетает в башню. Авторы видео описали это, как "Т-80 оккупантов убегал от FPV, но дрон оказался проворнее".

Где произошел боевой эпизод, не сообщается. 

ДОПОЛНЕНО. ОSINT-канал WarArchive определил, что на видео – якобы Старомайорское в Донецкой области. Это село на острие наступления ВСУ с Времевского выступа.

Смотрите видео: "Хотелось бы жить спокойно". Что москвичи говорили после атаки дронов

В ролике ниже от ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92 отдельной механизированной бригады дрон падает по спирали и подбивает еще один Т-80. Танк загорается, но невредимый экипаж успевает его покинуть.

Пока захватчики бегают около дымящейся боевой машины, мавик ВСУ сбрасывает на них ВОГ. Ликвидация.

По данным источника, уничтожение танка с экипажем произошло на Купянском направлении.

На Запорожском направлении военные 65 отдельной механизированной бригады и 44 отдельной артиллерийской бригады также жгут российские танки: на видео поражение одного Т-72 артиллерией.

Танк добрался до посадки, где ему сорвало башню:

Смотрите видео: "Порошенко" уничтожил с воздуха внедорожник российских оккупантов

Евгений Пилипенко
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войнадронт-72т-8092 бригададрон-камикадзеEscadrone
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