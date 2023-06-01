В Воздушном командовании "Юг" показали видео, на котором бойцы 14 радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого сбивают российский ударный беспилотник "Ланцет" из стрелкового оружия.
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На видео военнослужащие сначала стреляют по дрону-камикадзе из автоматов АК.
После этого боец начинает вести огонь из помпового ружья.
Вследствие меткого выстрела дрон РФ взрывается в воздухе.
СПРАВКА. ZALA Lancet (БПЛА "Ланцет") – беспилотный/барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA (входит в концерн "Калашников"). Предназначена для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в тылу. Производитель также якобы проводит эксперименты по поражению крупных вражеских ударных БПЛА в полете.
- 31 мая 2023 года в ВСУ показали уничтожение грузовика оккупантов FPV-дроном.
- 1 июня 2023 года в Вооруженных Силах сообщили, что россияне начали активно использовать дроны "Ланцет", однако украинские военные научились им эффективно противостоять.
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