В Воздушном командовании "Юг" показали видео, на котором бойцы 14 радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого сбивают российский ударный беспилотник "Ланцет" из стрелкового оружия.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На видео военнослужащие сначала стреляют по дрону-камикадзе из автоматов АК.

После этого боец начинает вести огонь из помпового ружья.

Вследствие меткого выстрела дрон РФ взрывается в воздухе.

СПРАВКА. ZALA Lancet (БПЛА "Ланцет") – беспилотный/барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA (входит в концерн "Калашников"). Предназначена для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в тылу. Производитель также якобы проводит эксперименты по поражению крупных вражеских ударных БПЛА в полете.

31 мая 2023 года в ВСУ показали уничтожение грузовика оккупантов FPV-дроном.

1 июня 2023 года в Вооруженных Силах сообщили, что россияне начали активно использовать дроны "Ланцет", однако украинские военные научились им эффективно противостоять.

Читайте также: От авторов "Киев за три дня". Россия взорвала дорогу на границе: боятся танков ВСУ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.