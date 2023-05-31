Россияне взорвали автомобильную дорогу в районе контрольно-пропускного пункта "Три сестры", расположенном на стыке границ Украины, РФ и Белоруссии. Об этом сообщили пропагандистские Telegram-каналы оккупантов, обнародовав видео.

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В ролике можно увидеть, как произошел мощный взрыв возле монумента "Три сестры", что близ села Сеньковка в Черниговской области.

Пропагандисты России заявили, что это должно "помешать диверсионно-разведывательным группам попасть на территорию РФ со стороны Украины".

Они называют это направление "танкоопасным".

Волонтерское OSINT-сообщество GeoConfirmed геолоцировало место взрыва: действительно, говорится об участке на границе трех стран недалеко от села Сеньковка. Определить степень повреждения трассы по приведенным кадрам невозможно.

30 мая 2023 года неизвестные беспилотники атаковали Москву. Некоторые дроны сбили возле резиденции диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево.

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