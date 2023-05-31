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Россияне подорвали дорогу на границе. Говорят о "танкоопасном" направлении – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 11:01
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Россияне взорвали автомобильную дорогу в районе контрольно-пропускного пункта "Три сестры", расположенном на стыке границ Украины, РФ и Белоруссии. Об этом сообщили пропагандистские Telegram-каналы оккупантов, обнародовав видео.

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В ролике можно увидеть, как произошел мощный взрыв возле монумента "Три сестры", что близ села Сеньковка в Черниговской области.

Пропагандисты России заявили, что это должно "помешать диверсионно-разведывательным группам попасть на территорию РФ со стороны Украины".

Они называют это направление "танкоопасным".

Волонтерское OSINT-сообщество GeoConfirmed геолоцировало место взрыва: действительно, говорится об участке на границе трех стран недалеко от села Сеньковка. Определить степень повреждения трассы по приведенным кадрам невозможно.

Читайте также: Украина имеет право использовать силу за пределами своих границ для защиты от РФ – МИД Британии

Олег Васькив
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войнавзрывкордонподрывТри сестры
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