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Москва. Беспилотики сбивали неподалеку от Рублевки и резиденции Путина — карта налета

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 12:03
Москва. Беспилотики сбивали неподалеку от Рублевки и резиденции Путина — карта налета - Фото
Взрывы в Подмосковье (Фото: скриншот видео)

Во время атаки неизвестных дронов на Москву утром 30 мая некоторые БПЛА сбили неподалеку от резиденции диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом сообщило российское диссидентское издание Верстка.

Россияне пишут, что главным направлением налета дронов стали запад Подмосковья и юго-запад Москвы.

Отмечается, что БПЛА были замечены в районе Рублевского и Ильинского шоссе, где расположены дома представителей "элиты" РФ и государственные резиденции. 

Издание заявляет, что несколько беспилотников упали в Красногорском районе в селе Ильинское и деревне Тимошкино.

В Одинцовском районе дроны сбили в деревнях Ромашково и Раздоры, что менее чем в 10 км от резиденции Путина в Ново-Огарево.

Ново-Огарево — государственная резиденция высших правительственных лиц РФ, расположенная вблизи села Усово Одинцовского района (местность Рублевка) в 10 км к западу от Москвы. Двухэтажная усадьба князя Сергея Александровича была построена в конце XIX века в стиле английской готики. В 1950-е годы усадьбу перестроили для председателя Совета Министров СССР Георгия Маленкова. С момента правления Никиты Хрущева резиденция использовалась для принятия зарубежных правительственных делегаций и как загородный дом Генерального секретаря ЦК КПСС. С 2000 года здесь постоянно проживает и работает Владимир Путин.

Еще три дрона долетели до Москвы. Издание опубликовало карту с локациями налета.

Налет дронов на Москву 30 мая (Карта: Верстка)

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников — 29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют". Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.

Читайте также: Россия массированно атаковала Киев дронами Shahed-136. Есть жертвы и разрушения — КГВА

Дмитрий Гриниченко
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войнаМосквавладимир путинподмосковьеНово-ОгаревоРублевка
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