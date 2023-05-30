Москва. Беспилотики сбивали неподалеку от Рублевки и резиденции Путина — карта налета
Во время атаки неизвестных дронов на Москву утром 30 мая некоторые БПЛА сбили неподалеку от резиденции диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом сообщило российское диссидентское издание Верстка.
Россияне пишут, что главным направлением налета дронов стали запад Подмосковья и юго-запад Москвы.
Отмечается, что БПЛА были замечены в районе Рублевского и Ильинского шоссе, где расположены дома представителей "элиты" РФ и государственные резиденции.
Издание заявляет, что несколько беспилотников упали в Красногорском районе в селе Ильинское и деревне Тимошкино.
В Одинцовском районе дроны сбили в деревнях Ромашково и Раздоры, что менее чем в 10 км от резиденции Путина в Ново-Огарево.
Еще три дрона долетели до Москвы. Издание опубликовало карту с локациями налета.
- Ночью 28 мая 2023 года РФ рекордно атаковала "шахедами" Киев и другие места. По данным ГШ, 58 дронов из 59 были сбиты. Например, так. Над Киевом и на подлете к столице сбито "более 40". ВСУ пояснили, что "шахедами" РФ пытается запутать ПВО.
- Ночью 29 мая россияне пустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 "шахедов", ударили по военному объекту в Хмельницкой области: там выведено из строя пять летательных аппаратов. ВСУ советуют не драматизировать это попадание. Сбито 36 из 40 ракет и 30 из 38 дронов.
- Днем 29 мая РФ повторно устроила атаку по Киеву: 11 из 11 "Искандеров" были сбиты.
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