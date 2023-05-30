Москва. Безпілотики збивали неподалік Рубльовки та резиденції Путіна — карта нальоту
Під час атаки невідомих дронів на Москву вранці 30 травня деякі БПЛА збили неподалік резиденції диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово. Про це повідомило російське дисидентське видання Верстка.
Росіяни пишуть, що головним напрямком нальоту дронів стали захід Підмосков'я та південний захід Москви.
Зазначається, що БПЛА були помічені в районі Рубльовського та Іллінського шосе, де розташовані будинки представників "еліти" РФ та державні резиденції.
Видання заявляє, що кілька безпілотників упали у Красногірському районі у селі Іллінське та селі Тимошкіне.
В Одинцовському районі дрони збили в селах Ромашкове та Роздори, що менше ніж за 10 км від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.
Ще три дрони долетіли до Москви. Видання опублікувало карту із локаціями нальоту.
- Вночі 28 травня 2023 року РФ рекордно атакувала "шахедами" Київ та інші місця. За даними ГШ, 58 дронів з 59 були збиті. Наприклад, так. Над Києвом та на підльоті до столиці збито "понад 40". ЗСУ пояснили, що "шахедами" РФ намагається заплутати ППО.
- Вночі 29 травня росіяни пустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 "шахедів", ударили по військовому об'єкту в Хмельницькій області: там виведено з ладу п'ять літальних апаратів. ЗСУ радять не драматизувати це влучення. Збито 36 із 40 ракет та 30 із 38 дронів.
- Вдень 29 травня РФ повторно влаштувала атаку по Києву: 11 із 11 "Іскандерів" були збиті.
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