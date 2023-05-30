Москва. Безпілотики збивали неподалік Рубльовки та резиденції Путіна — карта нальоту

Під час атаки невідомих дронів на Москву вранці 30 травня деякі БПЛА збили неподалік резиденції диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово. Про це повідомило російське дисидентське видання Верстка.

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Росіяни пишуть, що головним напрямком нальоту дронів стали захід Підмосков'я та південний захід Москви.

Зазначається, що БПЛА були помічені в районі Рубльовського та Іллінського шосе, де розташовані будинки представників "еліти" РФ та державні резиденції.

Видання заявляє, що кілька безпілотників упали у Красногірському районі у селі Іллінське та селі Тимошкіне.

В Одинцовському районі дрони збили в селах Ромашкове та Роздори, що менше ніж за 10 км від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

Ново-Огарьово — державна резиденція вищих урядових осіб РФ, розташована поблизу села Усове Одинцовського району (місцевість Рубльовка) за 10 км на захід від Москви. Двоповерхова садиба князя Сергія Олександровича була збудована наприкінці ХІХ століття у стилі англійської готики. У 1950-х садибу перебудували для голови Ради Міністрів СРСР Георгія Маленкова. З часу правління Микити Хрущова резиденція використовувалася прийняття закордонних урядових делегацій як і заміський будинок Генерального секретаря ЦК КПРС. З 2000 року тут постійно живе та працює Володимир Путін.

Ще три дрони долетіли до Москви. Видання опублікувало карту із локаціями нальоту.

Вранці 30 травня у Москві та Підмосков'ї лунали вибухи . Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників — 29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву глава української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що "вони дуже скоро про це пошкодують". Повітряні сили не коментують те, що відбувається в небі у Москві, заявив речник ЗС Юрій Ігнат.

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