Повітряні сили про атаку дронів на Москву: Не коментуємо, що відбувається у небі в Росії

Повітряні сили не коментують те, що відбувається у небі у Москві. Про це в ефірі телемарафону нагадав спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

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"Те, що в небі у Росії, ми не коментуємо", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи вгамує росіян атака Москви дронами, Ігнат відповів: "Когось вгамує, когось роздратує, але що нам ще можуть зробити?"

Зранку 30 травня російську столицю та область атакували невідомі безпілотники. Російський ресурс Baza пише, що в атаці брало участь близько 25 безпілотників. Більшість збили в Підмосков’ї. Три дрони врізалися в житлові будинки.

Водночас російське Міноборони прозвітувало про знищення тільки восьми БпЛА, що атакували Москву та область.

Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 травня, є жертви та руйнування.

Сили ППО знищили 29 із 31 "шахеда".

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