"Что нам еще могут сделать?". Воздушные силы об атаке дронов на Москву

Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве. Об этом в эфире телемарафона напомнил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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"То, что в небе в России, мы не комментируем", – сказал он.

Отвечая на вопрос, угомонит ли россиян атака Москвы дронами, Игнат ответил: "Кого-то угомонит, кого-то разозлит, но что нам еще могут сделать?"

Утром 30 мая российскую столицу и область атаковали неизвестные беспилотники. Российский ресурс Baza пишет, что в атаке участвовало около 25 беспилотников. Большинство сбили в Подмосковье. Три дрона врезались в жилые дома.

При этом российское Минобороны отчиталось об уничтожении только восьми БпЛА, атаковавших Москву и область.

Российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 мая, есть жертвы и разрушения.

Силы ПВО уничтожили 29 из 31 "шахеда".

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