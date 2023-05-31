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Від авторів "Київ за три дні". Росія підірвала дорогу на кордоні: бояться танків ЗСУ – відео видео

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31.05.2023, 11:01
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доповнено

Росіяни підірвали автомобільну дорогу в районі контрольно-пропускного пункту "Три сестри", розташованого на стику кордонів України, РФ і Білорусі. Про це повідомили пропагандистські Telegram-канали окупантів, оприлюднивши відео.

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У ролику можна побачити, як стався потужний вибух поблизу монумента "Три сестри", що неподалік села Сеньківка у Чернігівській області.

Пропагандисти Росії заявили, що це має "завадити диверсійно-розвідувальним групам потрапити на територію РФ з боку України".

Вони називають цей напрямок "танконебезпечним".

Волонтерська OSINT-спільнота GeoConfirmed геолокувала місце вибуху. Однак визначити ступінь пошкодження траси за наведеними кадрами неможливо.

У коментарі LIGA.net речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив, що росіяни підірвали дорогу 30 травня.

За його словами, на Чернігівщині прикордонні наряди в обідній час зафіксували вибух, який пролунав на напрямку стику трьох країн. 

Як зазначив Демченко, надалі було встановлено, що російські окупанти здійснили підрив дороги сполученням Чернігів-Брянськ.

"Від "Київ за три дні" вони почали підривати дороги, певно боячись, що Україна піде у наступ на обласний центр. Але Україна не агресор", – додав речник ДПСУ.

Читайте також: Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів для захисту від РФ — МЗС Британії

Олег Васьків
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війнакордонвибухпідривТри сестри
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