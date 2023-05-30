Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів для захисту від РФ — МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сказав, що Україна має "законне право" захищатися і може "використовувати силу за межами своїх кордонів". Про це він сказав на пресконференції в Естонії, повідомляє Sky News.

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Так Клеверлі відповів на запитання про сьогоднішню ранкову атаку безпілотників на Москву та про те, чи має Україна право атакувати територію Росії.

"Звичайно, вона (Україна, – ред.) має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії направляти силу на саму Україну", – сказав міністр.

"Отже, легітимні військові цілі за власним кордоном є частиною самооборони України. І ми повинні це визнати", – додав Клеверлі.

Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву глава української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони дуже скоро про це пошкодують.

Повітряні сили не коментують те, що відбувається в небі в Москві, заявив речник ПС Юрій Ігнат.

За інформацією Медузи, російських пропагандистів у висвітленні атаки зобов'язали наголошувати на "успішній роботі ППО" і на тому, що мети "провокації" нібито не було досягнуто.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки дронів на Москву та Московську область система ППО Москви "спрацювала штатно, хоча є над чим працювати".

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