Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів для захисту від РФ — МЗС Британії
30.05.2023, 17:25
Джеймс Клеверли (Фото: EPA)
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сказав, що Україна має "законне право" захищатися і може "використовувати силу за межами своїх кордонів". Про це він сказав на пресконференції в Естонії, повідомляє Sky News.
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Так Клеверлі відповів на запитання про сьогоднішню ранкову атаку безпілотників на Москву та про те, чи має Україна право атакувати територію Росії.
"Звичайно, вона (Україна, – ред.) має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії направляти силу на саму Україну", – сказав міністр.
"Отже, легітимні військові цілі за власним кордоном є частиною самооборони України. І ми повинні це визнати", – додав Клеверлі.
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