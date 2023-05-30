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Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів для захисту від РФ — МЗС Британії

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 17:25
Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів для захисту від РФ — МЗС Британії - Фото
Джеймс Клеверли (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сказав, що Україна має "законне право" захищатися і може "використовувати силу за межами своїх кордонів". Про це він сказав на пресконференції в Естонії, повідомляє Sky News.

Так Клеверлі відповів на запитання про сьогоднішню ранкову атаку безпілотників на Москву та про те, чи має Україна право атакувати територію Росії.

"Звичайно, вона (Україна, – ред.) має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії направляти силу на саму Україну", – сказав міністр.

"Отже, легітимні військові цілі за власним кордоном є частиною самооборони України. І ми повинні це визнати", – додав Клеверлі.

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Вадим Ребрина
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