Кремль пояснив своїм пропагандистам, як висвітлювати атаку дронів на Москву – Медуза
Адміністрація російського диктатора Володимира Путіна роздала вказівки пропагандистським медіа, як висвітлювати атаку дронів на Москву. Про це пише Медуза. Згідно з інформацією видання, пропагандистів зобов'язали наголошувати на "успішній роботі ППО" і на тому, що мети "провокації" нібито не було досягнуто.
За даними Медузи, пропагандистів "просять використати такі підходи":
- звернути увагу на "успішну роботу ППО";
– вказати, що реакція "федеральних служб" та керівництва Москви та Московської області була "миттєвою", а робота – "якісною та зосередженою";
– наголосити, що мети "провокації" не досягнуто;
– зробити акцент на тому, що завдання атаки було "психологічним", але жителі показали "спокій і витримку".
- Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.
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