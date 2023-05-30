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Кремль пояснив своїм пропагандистам, як висвітлювати атаку дронів на Москву – Медуза

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 15:52
Кремль пояснив своїм пропагандистам, як висвітлювати атаку дронів на Москву – Медуза - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Адміністрація російського диктатора Володимира Путіна роздала вказівки пропагандистським медіа, як висвітлювати атаку дронів на Москву. Про це пише Медуза. Згідно з інформацією видання, пропагандистів зобов'язали наголошувати на "успішній роботі ППО" і на тому, що мети "провокації" нібито не було досягнуто.

За даними Медузи, пропагандистів "просять використати такі підходи":

- звернути увагу на "успішну роботу ППО";
– вказати, що реакція "федеральних служб" та керівництва Москви та Московської області була "миттєвою", а робота – "якісною та зосередженою";
– наголосити, що мети "провокації" не досягнуто;
– зробити акцент на тому, що завдання атаки було "психологічним", але жителі показали "спокій і витримку".

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Читайте також: Москва. Безпілотники збивали неподалік Рублівки та резиденції Путіна — карта нальоту

Вадим Ребрина
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