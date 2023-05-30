Кремль пояснив своїм пропагандистам, як висвітлювати атаку дронів на Москву – Медуза

Адміністрація російського диктатора Володимира Путіна роздала вказівки пропагандистським медіа, як висвітлювати атаку дронів на Москву. Про це пише Медуза. Згідно з інформацією видання, пропагандистів зобов'язали наголошувати на "успішній роботі ППО" і на тому, що мети "провокації" нібито не було досягнуто.

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За даними Медузи, пропагандистів "просять використати такі підходи":

- звернути увагу на "успішну роботу ППО";

– вказати, що реакція "федеральних служб" та керівництва Москви та Московської області була "миттєвою", а робота – "якісною та зосередженою";

– наголосити, що мети "провокації" не досягнуто;

– зробити акцент на тому, що завдання атаки було "психологічним", але жителі показали "спокій і витримку".

Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву глава української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони дуже скоро про це пошкодують.

Повітряні сили не коментують те, що відбувається в небі в Москві, заявив речник ПС Юрій Ігнат.

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