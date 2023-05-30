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Кремль объяснил своим пропагандистам, как освещать атаку дронов на Москву – Медуза

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 15:52
Кремль объяснил своим пропагандистам, как освещать атаку дронов на Москву – Медуза - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Администрация российского диктатора Владимира Путина раздала указания пропагандистским медиа, как освещать атаку дронов на Москву. Об этом пишет Медуза. Согласно информации издания, пропагандистов обязали делать акцент на "успешной работе ПВО" и на том, что цели "провокации" якобы не были достигнуты.

По данным Медузы, пропагандистов "просят использовать следующие подходы":

- обратить внимание на "успешную работу ПВО";
- указать, что реакция "федеральных служб" и руководства Москвы и Московской области была "мгновенной", а работа — "качественной и сосредоточенной";
- подчеркнуть, что цели "провокации" не достигнуты;
- сделать акцент на том, что задача атаки была "психологической", но жители показали "спокойствие и выдержку".

  • Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.
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Вадим Ребрина
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