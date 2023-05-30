Кремль объяснил своим пропагандистам, как освещать атаку дронов на Москву – Медуза

Администрация российского диктатора Владимира Путина раздала указания пропагандистским медиа, как освещать атаку дронов на Москву. Об этом пишет Медуза. Согласно информации издания, пропагандистов обязали делать акцент на "успешной работе ПВО" и на том, что цели "провокации" якобы не были достигнуты.

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По данным Медузы, пропагандистов "просят использовать следующие подходы":

- обратить внимание на "успешную работу ПВО";

- указать, что реакция "федеральных служб" и руководства Москвы и Московской области была "мгновенной", а работа — "качественной и сосредоточенной";

- подчеркнуть, что цели "провокации" не достигнуты;

- сделать акцент на том, что задача атаки была "психологической", но жители показали "спокойствие и выдержку".

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют".

Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.

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