Путін про атаку дронів: Система ППО Москви спрацювала штатно, але є над чим працювати

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки дронів на Москву та Московську область система ППО Москви "спрацювала штатно, хоча є над чим працювати". Про це він сказав у відео, розповсюдженому російськими пропагандистськими ЗМІ.

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"Система ППО Москви спрацювала штатно, задовільно, хоча є над чим працювати", – сказав Путін.

За його словами, РФ стикалася "з такими ж проблемами" на аеродромі "Хмеймім" у Сирії. При цьому він визнав, що території авіабази та Москви непорівнянні. "Але загалом зрозуміло, що треба робити для ущільнення ППО столиці, і ми це робитимемо", – сказав диктатор.

За інформацією Медузи, російських пропагандистів у висвітленні атаки зобов'язали наголошувати на "успішній роботі ППО" і на тому, що мети "провокації" нібито не було досягнуто.

Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву глава української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони дуже скоро про це пошкодують.

Повітряні сили не коментують те, що відбувається в небі в Москві, заявив речник ПС Юрій Ігнат.

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