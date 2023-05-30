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Путін про атаку дронів: Система ППО Москви спрацювала штатно, але є над чим працювати

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 16:40
Путін про атаку дронів: Система ППО Москви спрацювала штатно, але є над чим працювати - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки дронів на Москву та Московську область система ППО Москви "спрацювала штатно, хоча є над чим працювати". Про це він сказав у відео, розповсюдженому російськими пропагандистськими ЗМІ.

"Система ППО Москви спрацювала штатно, задовільно, хоча є над чим працювати", – сказав Путін.

За його словами, РФ стикалася "з такими ж проблемами" на аеродромі "Хмеймім" у Сирії. При цьому він визнав, що території авіабази та Москви непорівнянні. "Але загалом зрозуміло, що треба робити для ущільнення ППО столиці, і ми це робитимемо", – сказав диктатор.

За інформацією Медузи, російських пропагандистів у висвітленні атаки зобов'язали наголошувати на "успішній роботі ППО" і на тому, що мети "провокації" нібито не було досягнуто.

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Читайте також: Москва. Безпілотники збивали неподалік Рублівки та резиденції Путіна — карта нальоту

Вадим Ребрина
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