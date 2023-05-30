Путин об атаке дронов: Система ПВО Москвы сработала штатно, но есть над чем работать

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки дронов на Москву и Московскую область система ПВО Москвы "сработала штатно, хотя есть над чем работать". Об этом он сказал в видео, распространенном российскими пропагандистскими СМИ.

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"Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать", – сказал Путин.

По его словам, РФ сталкивалась "с такими же проблемами" на аэродроме "Хмеймим" в Сирии. При этом он признал, что территории авиабазы и Москвы несопоставимы. "Но в целом понятно ,что надо делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать", – сказал диктатор.

Согласно информации Медузы, российских пропагандистов в освещении атаки обязали делать акцент на "успешной работе ПВО" и на том, что цели "провокации" якобы не были достигнуты.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют".

Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.

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