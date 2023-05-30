UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин об атаке дронов: Система ПВО Москвы сработала штатно, но есть над чем работать

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 16:40
Путин об атаке дронов: Система ПВО Москвы сработала штатно, но есть над чем работать - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки дронов на Москву и Московскую область система ПВО Москвы "сработала штатно, хотя есть над чем работать". Об этом он сказал в видео, распространенном российскими пропагандистскими СМИ.

"Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать", – сказал Путин.

По его словам, РФ сталкивалась "с такими же проблемами" на аэродроме "Хмеймим" в Сирии. При этом он признал, что территории авиабазы и Москвы несопоставимы. "Но в целом понятно ,что надо делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать", – сказал диктатор.

Согласно информации Медузы, российских пропагандистов в освещении атаки обязали делать акцент на "успешной работе ПВО" и на том, что цели "провокации" якобы не были достигнуты.

  • Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.
  • 29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют". 
  • Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.

Читайте также: Москва. Беспилотники сбивали неподалеку от Рублевки и резиденции Путина — карта налета

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путинпводрон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 