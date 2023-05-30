Путин об атаке дронов: Система ПВО Москвы сработала штатно, но есть над чем работать
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки дронов на Москву и Московскую область система ПВО Москвы "сработала штатно, хотя есть над чем работать". Об этом он сказал в видео, распространенном российскими пропагандистскими СМИ.
"Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать", – сказал Путин.
По его словам, РФ сталкивалась "с такими же проблемами" на аэродроме "Хмеймим" в Сирии. При этом он признал, что территории авиабазы и Москвы несопоставимы. "Но в целом понятно ,что надо делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать", – сказал диктатор.
Согласно информации Медузы, российских пропагандистов в освещении атаки обязали делать акцент на "успешной работе ПВО" и на том, что цели "провокации" якобы не были достигнуты.
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