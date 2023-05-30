Украина имеет право использовать силу вне своих границ для защиты от РФ – МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что у Украины есть "законное право" защищаться, и она может "использовать силу за пределами своих границ". Об этом он сказал на пресс-конференции в Эстонии, сообщает Sky News.

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Так Клеверли ответил на вопрос о сегодняшней утренней атаке беспилотников на Москву и о том, имеет ли Украина право атаковать территорию России.

"Конечно, она (Украина – ред.) имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право использовать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России направлять силу на саму Украину", – сказал министр.

"Следовательно, легитимные военные цели за собственной границей являются частью самообороны Украины. И мы должны это признать", – добавил Клеверли.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют".

Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.

По информации Медузы, российских пропагандистов в освещении атаки обязали подчеркивать "успешную работу ПВО" и то, что цели "провокации" якобы не были достигнуты.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки дронов на Москву и Московскую область система ПВО Москвы "сработала штатно, хотя есть над чем работать".

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