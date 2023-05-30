Украина имеет право использовать силу вне своих границ для защиты от РФ – МИД Британии
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что у Украины есть "законное право" защищаться, и она может "использовать силу за пределами своих границ". Об этом он сказал на пресс-конференции в Эстонии, сообщает Sky News.
Так Клеверли ответил на вопрос о сегодняшней утренней атаке беспилотников на Москву и о том, имеет ли Украина право атаковать территорию России.
"Конечно, она (Украина – ред.) имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право использовать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России направлять силу на саму Украину", – сказал министр.
"Следовательно, легитимные военные цели за собственной границей являются частью самообороны Украины. И мы должны это признать", – добавил Клеверли.
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