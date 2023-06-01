ВСУ: На фронте россияне активно применяют ударные дроны "Ланцет". Мы их сбиваем пулеметами

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что украинские воины научились эффективно противостоять дронам-камикадзе "Ланцет", которыми россияне атакуют позиции Сил обороны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, враг активно применяет "Ланцеты" на фронте, однако украинские бойцы научились их уничтожать.

"В первую очередь при помощи крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — сказал Череватый.

Насчет ситуации в Бахмуте он заявил, что противник продолжает ротацию — за сутки было 436 обстрелов, 59 захватчиков убиты, 103 ранены, один взят в плен.

Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, беспилотник Zala, две машины с боеприпасами, два склада с боеприпасами, противотанковый комплекс и пушка "Гиацинт".

СПРАВКА. ZALA Lancet (БПЛА "Ланцет") — беспилотный/барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA (входит в концерн "Калашников"). Предназначен для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в тылу. Производитель также якобы проводит эксперименты по поражению крупных вражеских ударных БПЛА в полете.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.

По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.

В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: Обе стороны готовятся продолжить борьбу.

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