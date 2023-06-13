Операторы ударных дронов Центра спецопераций "Альфа" в течение недели уничтожили 58 единиц техники врага и 150 оккупантов. Соответствующее видео было распространено Службой безопасности Украины.

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СБУ сообщает о потерях врага в технике от работы подразделения за неделю:

→ 16 танков;

→ 5 самоходных артиллерийских установок;

→ 14 боевых бронированных машин и 16 грузовиков;

→ 3 системы наблюдения "Муром";

→ тяжелая огнеметная система "Солнцепек";

→ зенитно-ракетные комплексы "ТОР" и "БУК";

→ радиолокационная станция "Зоопарк".

Также сообщают о ликвидации 150 оккупантов убитыми и ранеными и уничтожении другой техники.

На видео беспилотники СБУ уничтожают технику и пехоту россиян.

В частности, показана работа как дронов-камикадзе, так и скидывание боеприпасов с беспилотников.

12 июня 2023 появилось видео, как FPV-дрон облетает и уничтожает российский танк Т-72.

В Нацгвардии показали уничтожение российского "Солнцепека" из САУ Paladin.

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