Операторы ударных дронов Центра спецопераций "Альфа" в течение недели уничтожили 58 единиц техники врага и 150 оккупантов. Соответствующее видео было распространено Службой безопасности Украины.
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СБУ сообщает о потерях врага в технике от работы подразделения за неделю:
→ 16 танков;
→ 5 самоходных артиллерийских установок;
→ 14 боевых бронированных машин и 16 грузовиков;
→ 3 системы наблюдения "Муром";
→ тяжелая огнеметная система "Солнцепек";
→ зенитно-ракетные комплексы "ТОР" и "БУК";
→ радиолокационная станция "Зоопарк".
Также сообщают о ликвидации 150 оккупантов убитыми и ранеными и уничтожении другой техники.
На видео беспилотники СБУ уничтожают технику и пехоту россиян.
В частности, показана работа как дронов-камикадзе, так и скидывание боеприпасов с беспилотников.
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