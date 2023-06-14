Появилось видео поражение вражеского танка и побег его экипажа после этого. Соответствующее видео своей работы распространила 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

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"Делаем из оккупанта попкорн. Правда, получается немного подгоревшим, но так даже лучше", – говорится в сообщении.

На видео украинские защитники успешно попадают по российскому танку рядом с посадкой. Происходит взрыв.

Когда дым рассеивается, трое российских оккупантов вылезают из танка.

После этого они убегают от техники по полю вдоль посадки.

В июне Оперативное командование "Запад" распространило видео, на котором российский танк Т-72 съезжает с дороги и попадает прямо посреди двух противотанковых мин.

Общественный деятель Стерненко поделился видео, на котором украинский FPV-дрон уничтожает российский танк Т-72.

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