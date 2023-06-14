UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Три танкиста: "подгоревшие" оккупанты бегут от уничтоженного российского танка – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 15:14
Видео: 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта

Появилось видео поражение вражеского танка и побег его экипажа после этого. Соответствующее видео своей работы распространила 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

"Делаем из оккупанта попкорн. Правда, получается немного подгоревшим, но так даже лучше", – говорится в сообщении.
На видео украинские защитники успешно попадают по российскому танку рядом с посадкой. Происходит взрыв.
Когда дым рассеивается, трое российских оккупантов вылезают из танка.
После этого они убегают от техники по полю вдоль посадки.
  • В июне Оперативное командование "Запад" распространило видео, на котором российский танк Т-72 съезжает с дороги и попадает прямо посреди двух противотанковых мин.
  • Общественный деятель Стерненко поделился видео, на котором украинский FPV-дрон уничтожает российский танк Т-72.

Читайте также: Бойцы "Альфы" СБУ уничтожили 150 оккупантов и 58 единиц техники за неделю – видео с дронов

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнатанкэкипаж59 омбр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 