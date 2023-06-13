Появилось видео, на котором российский танк Т-72 съезжает с дороги и попадает между двух противотанковых мин. Соответствующее видео было распространено Сухопутными войсками ВСУ со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

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На видео танк оккупантов едет по грунтовой дороге между полем и посадкой.

После того как техника РФ съезжает с дороги, она оказывается прямо между двумя противотанковыми минами.

После этого происходит два взрыва. Двое оккупантов из экипажа Т-72 выжили и выходят из техники.

"Минус танк оккупантов", – комментируют видео в ВСУ.

За прошедшую неделю операторы ударных дронов Центра спецопераций "Альфа" СБУ уничтожили 58 единиц техники врага и 150 оккупантов.

12 июня 2023 появилось видео, как FPV-дрон облетает и уничтожает российский танк Т-72.

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