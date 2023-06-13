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Танк оккупантов свернул не туда и выехал прямо на противотанковые мины – видео взрывов видео

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 22:20
Видео: Сухопутные войска
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Появилось видео, на котором российский танк Т-72 съезжает с дороги и попадает между двух противотанковых мин. Соответствующее видео было распространено Сухопутными войсками ВСУ со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

На видео танк оккупантов едет по грунтовой дороге между полем и посадкой.

После того как техника РФ съезжает с дороги, она оказывается прямо между двумя противотанковыми минами.

После этого происходит два взрыва. Двое оккупантов из экипажа Т-72 выжили и выходят из техники.

"Минус танк оккупантов", – комментируют видео в ВСУ.

Смотрите также: Российские оккупанты табуном убегают с позиций на южном участке фронта: два видео из дрона

Артём Джерипа
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войнатанкт-72противотанковая мина
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