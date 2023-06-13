З'явилось відео, на якому російський танк Т-72 з'їжджає з дороги й потрапляє посеред двох протитанкових мін. Відповідне відео поширили Сухопутні війська ЗСУ з посиланням на Оперативне командування "Захід".

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На відео танк окупантів їде ґрунтовою дорогою між полем та посадкою.

Після того, як техніка РФ з'їжджає з дороги, вона опиняється просто між двома протитанковими мінами.

Після цього стається два вибухи. Двоє окупантів з екіпажу Т-72 вижили та виходять з техніки.

"Мінус танк окупантів", – коментують відео в ЗСУ.

За минулий тиждень оператори ударних дронів Центру спецоперацій "Альфа" СБУ знищили 58 одиниць техніки ворога та 150 окупантів.

12 червня 2023 року з'явилося відео, як FPV-дрон облітає та знищує російський танк Т-72.

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