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Танк окупантів повернув не туди й виїхав просто на протитанкові міни – відео вибухів видео

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 22:20
Відео: Сухопутні війська
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З'явилось відео, на якому російський танк Т-72 з'їжджає з дороги й потрапляє посеред двох протитанкових мін. Відповідне відео поширили Сухопутні війська ЗСУ з посиланням на Оперативне командування "Захід".

На відео танк окупантів їде ґрунтовою дорогою між полем та посадкою.

Після того, як техніка РФ з'їжджає з дороги, вона опиняється просто між двома протитанковими мінами.

Після цього стається два вибухи. Двоє окупантів з екіпажу Т-72 вижили та виходять з техніки.

"Мінус танк окупантів", – коментують відео в ЗСУ.

Дивіться також: Російські окупанти табуном тікають із позицій на південній ділянці фронту: два відео з дрона

Артем Джеріпа
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війнатанкТ-72протитанкові міни
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