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Дроны SOLOVEY "похоронили" российских штурмовиков в подвале под Марьинкой – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 18:00
Видео: Стратком ВСУ
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Было опубликовано видео ликвидации штурмовой группы оккупантов на Марьинском направлении подразделением аэроразведки SOLOVEY 144-й Полтавской отдельной бригады Территориальной обороны ВСУ. Соответствующее видео распространил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

"Пять штурмовиков пытались скрыться в подвале, но он стал для них склепом. По перехватам радиоэфира россиян "связь с группой была потеряна", они так и не были обнаружены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с дрона сбросили оборонительную гранату Ф-1.

На видео российские оккупанты передвигаются среди развалин домов.

Рядом с ними происходит попадание боеприпасов.

На видео снято, как двое оккупантов прячутся в подвале разрушенного дома.

После этого во вход в подвал падает и взрывается граната с украинского дрона.

  • 14 июня 2023 года появилось видео поражения танка российских оккупантов и бегства его экипажа после этого.
  • В июне Оперативное командование "Запад" распространило видео, на котором российский танк Т-72 съезжает с дороги и попадает прямо посреди двух противотанковых мин.

Смотрите также: Российские оккупанты табуном бегут с позиций на южном участке фронта: два видео из дрона

Артём Джерипа
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