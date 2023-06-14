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Юг. FPV-дрон метко прилетел в российский универсальный минный заградитель – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 20:33
Видео: Telegram Стерненко
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На юге с помощью FPV-дрона был поражен российский универсальный минный заградитель. Соответствующее видео опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко.

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Он отметил, что УМС оккупантов был поражен с помощью дрона бойцами спецподразделения Нацгвардии "Омега запад".

СПРАВКА. УМЗ – это советская инженерная машина для дистанционного минирования в наброс, созданная на базе бортового грузовика ЗИЛ-131. Универсальный минный заградитель предназначен для установки любых типов минных полей (противотанковых, противопехотных и смешанных). Дальность минирования – 55-120 метров. Скорость минирования (только на грунте) – 10-40 км/ч.

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Оксана Житнюк
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войнадронюгумзFPV-дрон
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