Наступление РФ на Лиман – Купянск. Уничтожены российский "привет из 60-х" и 35 оккупантов

На Лимано-Купянском направлении, где, по словам замминистра обороны Анны Маляр, Россия сейчас ведет активное наступление, Силы обороны сегодня уничтожили "раритетный" танк армии РФ, а также ликвидировали десятки оккупантов убитыми и ранеными. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Он сообщил, что Лимано-Купянское направление уже несколько месяцев является лидером по артиллерийским обстрелам, и эти сутки не стали исключением – со стороны РФ было 555 обстрелов и две атаки на позиции ВСУ, что, по словам Череватого, "нетипично", так как там бывает гораздо больше попыток атак. Также оккупанты совершили пять авианалетов.

Череватый сообщил, что в ходе отражения атак было уничтожено 35 оккупантов, 43 получили ранения. Также уничтожены танк Т-72 и устаревший танк Т-62 – "привет из 60-х годов".

Он напомнил, что воины ВСУ и до этого фиксировали устаревшую технику россиян – в частности, снятую с вооружения в РФ БМП-1.

Также в течение суток ВСУ уничтожили на Лимано-Купянском направлении самоходную артустановку, дрон-камикадзе "Ланцет" и два автомобиля.

Комментируя слова Маляр о том, что РФ подтянула дополнительные силы на это направление, Череватый сказал, что у оккупантов есть постоянные проблемы с личным составом, потому что ВСУ уничтожают россиян "в очень мощных объемах".

Кроме того, по его словам, России необходимо осуществлять постоянные ротации личного состава еще и из-за того, что оккупационные подразделения, которые испытывают постоянные удары со стороны Сил обороны, "разбалансированы, деморализованы и нуждаются время от времени в замене".

Он отметил, что россияне сейчас используют на этом направлении "разносегментированную" группировку, в которую входят как механизированные подразделения (пехота), так и воздушно-десантные, а также резервисты БАРС и территориальные войска. К тому же начали подтягивать штурмовые роты Шторм-Z, состоящие из "личностей, имеющих серьезные проблемы с законом".

Сегодня Маляр сообщила, что на востоке "сложная ситуация" – оккупанты подтянули свои силы и проводят активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях.

Маляр также сообщила о продолжении наступления ВСУ на Мелитополь и Бердянск, за неделю было освобождено восемь населенных пунктов.

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