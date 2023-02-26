"Динамика боев очень напряженная". В ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте

Бахмут и окрестные села остаются самым горячим участком фронта на севере Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире единого телемарафона.

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"Динамика боев очень напряженная. Это эпицентр главного удара врага. Только за эти сутки на Бахмутском отрезке фронта произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией, 32 боестолкновения", – рассказал Череватый.

На участках фронта севернее россияне чаще применяют артиллерию, но количество боестолкновений там несколько меньше. Так, за последние сутки они совершили 197 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии. Однако, как отметил Череватый, были дни с даже большим количеством обстрелов.

Полковник добавил, что на этих участках у россиян наблюдается постепенная деградация военной техники – там все больше старого вооружения, которое раньше было снято с вооружения.

"Они потеряли много современной техники, более новые танки, более новые БМП-3 или БМП-82, и мы сейчас все больше наблюдаем БМП-1, которая была снята с вооружения вообще, БТР-70, на некоторых участках – даже танк Т-62, какой полный анахронизм", – сказал Череватый.

Андрій Водяний

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