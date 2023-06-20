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На Лимано-Купянском направлении оккупанты бросают на штурм зэков и несут потери – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 13:45
На Лимано-Купянском направлении оккупанты бросают на штурм зэков и несут потери – ВСУ - Фото
Сергей Череватый (Скриншот видео)

Российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Однако повторение практики "мясных штурмов", которую россияне использовали под Бахмутом, приводит к большим потерям с их стороны. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Враг активизировался на Лимано-Купянском направлении. За эти сутки он совершил 21 атаку. Главной атакующей силой были штурмовые роты "шторм-z" (бывшие заключенные и люди, имевшие проблемы с законом. – Ред.). Повторение практики, которую они ранее использовали в Бахмуте, привело к таким же последствиям: 146 оккупантов были уничтожены, 190 ранены, подбит танк Т-72, три БМП-2, одна БМП-1, САУ "Акация", склад с боеприпасами и два авто, которые подвозили боеприпасы", – сказал он.

Также, по словам Череватого, враг перед тем, как идти в атаку, 560 раз нанес удары на этом направлении из ствольной и реактивной артиллерии, совершил восемь авианалетов.

  • Вчера на Лимано-Купянском направлении, где, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Россия сейчас ведет активное наступление, Силы обороны уничтожили "раритетный" танк армии РФ, а также ликвидировали десятки оккупантов убитыми и ранеными.
Вадим Ребрина
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войнаконтрнаступлениеСергей Череватый
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