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CNN написав, що наступ ЗСУ "не виправдав очікувань" США. У Міноборони відреагували

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 12:31
CNN написав, що наступ ЗСУ
Ганна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наступ Збройних Сил України йде за планом, а робити якісь висновки некоректно. Про це вона повідомила у ефірі національного телемарафону.

За її словами, про успішність чи невдачу будь-якої операції необхідно орієнтуватися на українських військових.

"У військових за їхніми звітами все просувається за планом. Не треба очікувати, що наступ буде швидким. Безумовно, ворог чинить опір, вони розуміють, що ми звільнятимемо всі території, і готуються", — сказала Маляр.

Вона зазначила, що щільне мінування територій гальмує темп наступу, проте щодня ЗСУ має просування.

"Поступові, але впевнені. Створюються умови для звільнення територій. Оцінки робити рано, наступ триває, робити будь-які висновки некоректно. Тактика ЗСУ — насамперед зберегти особовий склад", — резюмувала заступниця міністра.

Раніше канал CNN із посиланням на двох західних чиновників і високопоставленого військового представника США написав, що "на початкових етапах контрнаступ України має менший успіх, а російські сили демонструють більшу компетентність, ніж очікувалося за західними оцінками".

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.
  • ЗСУ мають успіхи на півдні, знищили понад три роти та "Зоопарк" росіян – Тарнавський. 

Читайте також: Кулеба: Контрнаступів буде стільки, скільки потрібно

Дмитро Гриниченко
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війнасшаміноборонивтратинаступГанна Маляр
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