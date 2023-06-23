CNN написал, что наступление ВСУ "не оправдало ожиданий" США. В Минобороны отреагировали

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что наступление Вооруженных Сил Украины идет по плану, а делать какие-либо выводы некорректно. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, об успешности или неудаче любой операции необходимо ориентироваться на украинских военных.

"У военных по их отчетам все продвигается по плану. Не нужно ожидать, что наступление будет быстрым. Безусловно, враг оказывает сопротивление, они понимают, что мы будем освобождать все территории, и готовятся", — сказала Маляр.

Она отметила, что плотное минирование территорий тормозит темп наступления, однако каждый день у ВСУ есть продвижения.

"Постепенные, но уверенные. Создаются условия для освобождения территорий. Оценки делать рано, наступление продолжается, делать какие-либо выводы некорректно. Тактика ВСУ — в первую очередь сберечь личный состав", — резюмировала замминистра.

Ранее канал CNN со ссылкой двух западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США написал, что "на начальных этапах контрнаступление Украины имеет меньший успех, а российские силы демонстрируют большую компетентность, чем ожидалось по западным оценкам".

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

У ВСУ есть успехи на юге, уничтожили более трех рот и "Зоопарк" россиян – Тарнавский.

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