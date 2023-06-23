UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

CNN написал, что наступление ВСУ "не оправдало ожиданий" США. В Минобороны отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 12:31
CNN написал, что наступление ВСУ
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что наступление Вооруженных Сил Украины идет по плану, а делать какие-либо выводы некорректно. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, об успешности или неудаче любой операции необходимо ориентироваться на украинских военных. 

"У военных по их отчетам все продвигается по плану. Не нужно ожидать, что наступление будет быстрым. Безусловно, враг оказывает сопротивление, они понимают, что мы будем освобождать все территории, и готовятся", — сказала Маляр.

Она отметила, что плотное минирование территорий тормозит темп наступления, однако каждый день у ВСУ есть продвижения. 

"Постепенные, но уверенные. Создаются условия для освобождения территорий. Оценки делать рано, наступление продолжается, делать какие-либо выводы некорректно. Тактика ВСУ — в первую очередь сберечь личный состав", — резюмировала замминистра.

Ранее канал CNN со ссылкой двух западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США написал, что "на начальных этапах контрнаступление Украины имеет меньший успех, а российские силы демонстрируют большую компетентность, чем ожидалось по западным оценкам".

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • У ВСУ есть успехи на юге, уничтожили более трех рот и "Зоопарк" россиян – Тарнавский.

Читайте также: Кулеба: Контрнаступлений будет столько, сколько нужно

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СШАвойнаминоборонынаступлениепотериАнна Маляр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 