Кулеба: Контрнаступлений будет столько, сколько нужно

Украина проведет столько контрнаступлений, сколько нужно, чтобы выгнать Россию со своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Суспильному.

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Журналистка спросила Кулебу по поводу того, примут ли участие американские танки Abrams в этой кампании контрнаступления.

"Надежда есть, но не надо мыслить только этим контрнаступлением. Я постоянно это подчеркиваю в общении с партнерами: не надо смотреть на это контрнаступление как на последнее и решающее. Будет столько контрнаступлений, столько нужно, чтобы выгнать Россию с нашей территории", – ответил он.

Кулеба отметил, что часть техники от партнеров приходит прямо сейчас, часть находится "в процессе".

В частности, Abrams как танк "намного более сложная конструкция, чем [германские танки] Leopard", сказал он.

"Поэтому работаем сейчас, но держим в голове, что для возможных последующих кампаний так же понадобятся танки, БТР и другая техника. Если мы за это контрнаступление освободим всю Украину — слава Богу, всех поблагодарим. Но война — это такая штука, где должен думать на два-три шага вперед", – заметил Кулеба.

Также он отметил, что ни одна страна-партнер не выражала сигнал о том, что если украинское контрнаступление не добьется решающего успеха, то военная помощь прекратится.

"Но в каждой стране идет просчет: там выборы приближаются, где-то на складах закончились снаряды, которые можно передать Украине, а заводы не успевают произвести новые", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина "не ведется" на такую логику и отстаивает свою позицию: "Так а что, где-то мы освободим часть территории, где-то нет, и что проблема [войны] от этого исчезнет?".

Относительно возможного давления к переговорам с РФ Кулеба отметил, что у Украины уже есть решение СНБО и позиция, что переговоры возможны после вывода Россией войск с территории Украины.

21 июня 2023 года президент Зеленский заявил, что замораживания войны с Россией не будет.

22 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

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