Пентагон о наступлении: Будут потери и тяжелые битвы, но ВСУ способны добиться успеха
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вооруженные Силы Украины способны добиться успеха в наступлении. Об этом она сообщила на брифинге.
По ее словам, война РФ против Украины ежедневно превращается в затяжные и тяжелые битвы.
Она отметила, что США знали — на наступление уйдет время, однако Вашингтон уверен, что ВСУ имеют необходимые возможности.
"У них есть боевая сила и способность добиться успеха в контрнаступательных операциях. Мы понимаем, что битва будет тяжелой, россияне будут адаптироваться, но точно так же адаптируются и украинцы", — сказала Сингх.
Представитель Пентагона заявила, что США учитывали потери Украины на поле боя.
"Это досадная часть войны. Но, как мы видели, украинцы преодолели это с самого начала", — резюмировала она.
- 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
- Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
- 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
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