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Пентагон о наступлении: Будут потери и тяжелые битвы, но ВСУ способны добиться успеха

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 23:57
Пентагон о наступлении: Будут потери и тяжелые битвы, но ВСУ способны добиться успеха - Фото
Сабрина Сингх (Фото: Пентагон)

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вооруженные Силы Украины способны добиться успеха в наступлении. Об этом она сообщила на брифинге.

По ее словам, война РФ против Украины ежедневно превращается в затяжные и тяжелые битвы.

Она отметила, что США знали — на наступление уйдет время, однако Вашингтон уверен, что ВСУ имеют необходимые возможности.

"У них есть боевая сила и способность добиться успеха в контрнаступательных операциях. Мы понимаем, что битва будет тяжелой, россияне будут адаптироваться, но точно так же адаптируются и украинцы", — сказала Сингх.

Представитель Пентагона заявила, что США учитывали потери Украины на поле боя. 

"Это досадная часть войны. Но, как мы видели, украинцы преодолели это с самого начала", — резюмировала она.

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 

Читайте также: Минобороны: Наступление ВСУ в Запорожской области идет по плану. Главный удар еще впереди 

Дмитрий Гриниченко
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