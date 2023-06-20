Пентагон про наступ: Будуть втрати і важкі битви, але ЗСУ здатні досягти успіху

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Збройні Сили України здатні досягти успіху в наступі. Про це вона повідомила під час брифінгу.

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За її словами, війна РФ проти України щодня перетворюється на затяжні та важкі битви.

Вона зазначила, що США знали — на наступ піде час, проте Вашингтон упевнений, що ЗСУ мають необхідні можливості.

"У них є бойова сила і здатність досягти успіху в контрнаступальних операціях. Ми розуміємо, що битва буде важкою, росіяни адаптуватимуться, але так само адаптуються й українці", — сказала Сінгх.

Представниця Пентагону заявила, що США враховували втрати України на полі бою.

"Це прикра частина війни. Але, як ми бачили, українці подолали це із самого початку", — резюмувала вона.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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