Пентагон про наступ: Будуть втрати і важкі битви, але ЗСУ здатні досягти успіху
Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Збройні Сили України здатні досягти успіху в наступі. Про це вона повідомила під час брифінгу.
За її словами, війна РФ проти України щодня перетворюється на затяжні та важкі битви.
Вона зазначила, що США знали — на наступ піде час, проте Вашингтон упевнений, що ЗСУ мають необхідні можливості.
"У них є бойова сила і здатність досягти успіху в контрнаступальних операціях. Ми розуміємо, що битва буде важкою, росіяни адаптуватимуться, але так само адаптуються й українці", — сказала Сінгх.
Представниця Пентагону заявила, що США враховували втрати України на полі бою.
"Це прикра частина війни. Але, як ми бачили, українці подолали це із самого початку", — резюмувала вона.
- 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
- Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
- 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.
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