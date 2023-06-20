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Пентагон про наступ: Будуть втрати і важкі битви, але ЗСУ здатні досягти успіху

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 23:57
Пентагон про наступ: Будуть втрати і важкі битви, але ЗСУ здатні досягти успіху - Фото
Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Збройні Сили України здатні досягти успіху в наступі. Про це вона повідомила під час брифінгу.

За її словами, війна РФ проти України щодня перетворюється на затяжні та важкі битви.

Вона зазначила, що США знали — на наступ піде час, проте Вашингтон упевнений, що ЗСУ мають необхідні можливості.

"У них є бойова сила і здатність досягти успіху в контрнаступальних операціях. Ми розуміємо, що битва буде важкою, росіяни адаптуватимуться, але так само адаптуються й українці", — сказала Сінгх.

Представниця Пентагону заявила, що США враховували втрати України на полі бою.

"Це прикра частина війни. Але, як ми бачили, українці подолали це із самого початку", — резюмувала вона.

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Читайте також: Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду

Дмитро Гриниченко
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