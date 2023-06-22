Генштаб: ВСУ наступают на Мелитополь, Бердянск и Кременную. Есть успех в районе Волновахи
22.06.2023, 13:33
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Мелитополя, Бердянска и Кременной. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
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По его словам, на направлении Ровнополь-Старомайорское (район Волновахи) Силы обороны имели частичный успех и закрепляются на занятых рубежах.
"Украинские войска там наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — сказал Ковалев.
Он отметил, что в районе Кременной ВСУ наступали в направлении Белогоровки и Дибровы, где также имели частичный успех.
Одновременно украинские воины продолжают сдерживать наступление врага на Лиманском, Бахмутском, Авдееввском и Марьинском направлениях.
Представитель Генштаба подчеркнул, что особо тяжелые бои продолжаются в лесах вокруг Кременной — на северо-запад от Дибровы, возле Серебрянского лесничества и севернее Григоровки.
- 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
- Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
- 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
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