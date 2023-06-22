RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: ЗСУ наступають на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну. Є успіх у районі Волновахи — карта

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 13:33
Генштаб: ЗСУ наступають на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну. Є успіх у районі Волновахи — карта - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України продовжують наступ у напрямку Мелітополя, Бердянська та Кремінної. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, на напрямку Рівнопіль-Старомайорське (район Волновахи) Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються на зайнятих рубежах.

Фронт у районі Волновахи (Карта: Military Land)

"Українські війська там завдають вогневого ураження артилерією за виявленими цілями противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — сказав Ковальов.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Він зазначив, що в районі Кремінної ЗСУ наступали у напрямку Білогорівки та Діброви, де також мали частковий успіх.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

Водночас українські воїни продовжують стримувати наступ ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Представник Генштабу підкреслив, що особливо важкі бої тривають у лісах навколо Кремінної — на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та на північ від Григорівки.

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Читайте також: Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабердянськмелітопольГенштабнаступВолновахаКреміннаАндрій Ковальов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 