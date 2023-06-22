Генштаб: ЗСУ наступають на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну. Є успіх у районі Волновахи — карта

Збройні Сили України продовжують наступ у напрямку Мелітополя, Бердянська та Кремінної. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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За його словами, на напрямку Рівнопіль-Старомайорське (район Волновахи) Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються на зайнятих рубежах.

"Українські війська там завдають вогневого ураження артилерією за виявленими цілями противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — сказав Ковальов.

Він зазначив, що в районі Кремінної ЗСУ наступали у напрямку Білогорівки та Діброви, де також мали частковий успіх.

Водночас українські воїни продовжують стримувати наступ ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Представник Генштабу підкреслив, що особливо важкі бої тривають у лісах навколо Кремінної — на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та на північ від Григорівки.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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