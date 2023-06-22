UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты могут прибегнуть к контрударам, используют резервы – центр при Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 18:40
Оккупанты могут прибегнуть к контрударам, используют резервы – центр при Минобороны - Фото
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: EPA)

Российские войска могут использовать резервы, чтобы удержать занятые рубежи и провести контратаки. Об этом сообщили в Military Media Center, координируемом Минобороны.

На юге и востоке основные усилия РФ будут сосредоточены на ведении активной обороны, чтобы отразить наступление украинских сил.

В то же время российские захватчики могут применить резервы для проведения контрударов на определенных участках фронта, говорится в имеющейся информации.

Сохраняется угроза ракетных ударов РФ по гражданской и военной инфраструктуре Украины.

Также в Центре отметили, что Иран нарастил поставки России ударных БПЛА типа "Shahed" и приступил к передаче артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм и минометных мин калибра 120 мм.

Это произошло после сообщений в иранских СМИ о продаже государству российских самолетов Су-35, пишут в ведомстве.

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

Читайте также: Контрнаступлений будет столько, сколько нужно – Кулеба

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнарезервыконтрнаступлениеконтратаканаступление ВСУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 