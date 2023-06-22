Оккупанты могут прибегнуть к контрударам, используют резервы – центр при Минобороны
Российские войска могут использовать резервы, чтобы удержать занятые рубежи и провести контратаки. Об этом сообщили в Military Media Center, координируемом Минобороны.
На юге и востоке основные усилия РФ будут сосредоточены на ведении активной обороны, чтобы отразить наступление украинских сил.
В то же время российские захватчики могут применить резервы для проведения контрударов на определенных участках фронта, говорится в имеющейся информации.
Сохраняется угроза ракетных ударов РФ по гражданской и военной инфраструктуре Украины.
Также в Центре отметили, что Иран нарастил поставки России ударных БПЛА типа "Shahed" и приступил к передаче артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм и минометных мин калибра 120 мм.
Это произошло после сообщений в иранских СМИ о продаже государству российских самолетов Су-35, пишут в ведомстве.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
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