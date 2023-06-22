У ВСУ есть успехи на юге, уничтожили более трех рот и "Зоопарк" россиян – Тарнавский

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают двигаться вперед и преуспевают на отдельных участках. Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Отмечается, что за сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Таврического направления выполнили 1212 огневых задач.

За сутки враг потерял убитыми и ранеными свыше трех рот.

Также была уничтожена 21 единица военной техники оккупантов: три танка, шесть боевых бронированных машин (БМП, МТЛБ), беспилотники "Zala" и "Орлан-10", самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона", средство радиоэлектронной борьбы "Поле-21", радиолокационная станция "Зоопарк" и автомобильная техника.

Также Силы обороны уничтожили два места хранения боеприпасов противника.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

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