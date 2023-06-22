ЗСУ мають успіхи на півдні, знищили понад три роти та "Зоопарк" росіян – Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках. Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Зазначається, що впродовж доби підрозділи ракетних військ та артилерії Таврійського напрямку виконали 1212 вогневих завдань.

За добу ворог втратив вбитими та пораненими понад три роти.

Також була знищена 21 одиниця військової техніки окупантів: три танки, шість бойових броньованих машин (БМП, МТЛБ), безпілотники "Zala" та "Орлан-10", самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона", засіб радіоелектронної боротьби "Поле-21", радіолокаційна станція "Зоопарк" та автомобільна техніка.

Також Сили оборони знищили два місця зберігання боєприпасів ворога.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.

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