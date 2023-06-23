РФ дедалі активніше застосовує гелікоптери Ка-52. ЗСУ розповіли про протидію авіації ворога
Російські окупанти почали активніше застосовувати ударні гелікоптери Ка-52, проте Збройні Сили України мають у запасі тактичні прийоми для протидії. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
За його словами, інтенсивність боїв на фронті зросла, а противник все частіше застосовує армійську авіацію — це гелікоптери Ка-52 та інші типи для підтримки військ з повітря.
"Артилерія та авіація — це важливий елемент загальновійськового бою, щоб піхота могла підняти голову і здійснити маневри. Вони почали їх більше застосовувати, наші воїни стали більше збивати", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що ЗСУ мають у запасі тактичні прийоми для протидії ударним вертольотам РФ.
"Якщо підлітає на висоті, то потрапляє до зони ураження наших зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії, можливо, й іноземних. Якщо утискається ближче до землі, то там на них чекають наші бійці з переносними ЗРК", — резюмував спікер ПС.
Раніше голова розвідки Естонії Марго Гросберг заявив, що росіяни намагаються зірвати наступ ЗСУ фронтовою авіацією.
- 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
- У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.
- ЗСУ мають успіхи на півдні, знищили понад три роти та "Зоопарк" росіян – Тарнавський.
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