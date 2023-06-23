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РФ дедалі активніше застосовує гелікоптери Ка-52. ЗСУ розповіли про протидію авіації ворога

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23.06.2023, 11:26
РФ дедалі активніше застосовує гелікоптери Ка-52. ЗСУ розповіли про протидію авіації ворога - Фото
Ударний гелікоптер Ка-52 (Фото: EPA)

Російські окупанти почали активніше застосовувати ударні гелікоптери Ка-52, проте Збройні Сили України мають у запасі тактичні прийоми для протидії. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, інтенсивність боїв на фронті зросла, а противник все частіше застосовує армійську авіацію — це гелікоптери Ка-52 та інші типи для підтримки військ з повітря.

"Артилерія та авіація — це важливий елемент загальновійськового бою, щоб піхота могла підняти голову і здійснити маневри. Вони почали їх більше застосовувати, наші воїни стали більше збивати", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що ЗСУ мають у запасі тактичні прийоми для протидії ударним вертольотам РФ.

"Якщо підлітає на висоті, то потрапляє до зони ураження наших зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії, можливо, й іноземних. Якщо утискається ближче до землі, то там на них чекають наші бійці з переносними ЗРК", — резюмував спікер ПС.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

Раніше голова розвідки Естонії Марго Гросберг заявив, що росіяни намагаються зірвати наступ ЗСУ фронтовою авіацією.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.
  • ЗСУ мають успіхи на півдні, знищили понад три роти та "Зоопарк" росіян – Тарнавський. 

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Дмитро Гриниченко
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