РФ все активнее применяет вертолеты Ка-52. ВСУ рассказали о противодействии авиации врага

Российские оккупанты начали активнее применять ударные вертолеты Ка-52, однако Вооруженные Силы Украины имеют в запасе тактические приемы для противодействия. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, интенсивность боев на фронте выросла, а противник все чаще применяет армейскую авиацию — это вертолеты Ка-52 и другие типы для поддержки войск с воздуха.

"Артиллерия и авиация — это важный элемент общевойскового боя, чтобы пехота могла поднять голову и осуществить маневры. Они начали их больше применять, наши воины стали больше сбивать", — сказал Игнат.

Он отметил, что ВСУ имеют в запасе тактические приемы для противодействия ударным вертолетам РФ.

"Если подлетает на высоте, то попадает в зону поражения наших зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия, возможно, и иностранных. Если прижимается ближе в земле, то там их ждут наши бойцы с переносными ЗРК", — резюмировал спикер ВС.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

Ранее глава разведки Эстонии Марго Гросберг заявил, что россияне пытаются сорвать наступление ВСУ фронтовой авиацией.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

У ВСУ есть успехи на юге, уничтожили более трех рот и "Зоопарк" россиян – Тарнавский.

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