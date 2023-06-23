UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ все активнее применяет вертолеты Ка-52. ВСУ рассказали о противодействии авиации врага

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 11:26
РФ все активнее применяет вертолеты Ка-52. ВСУ рассказали о противодействии авиации врага - Фото
Ударный вертолет Ка-52 (Фото: EPA)

Российские оккупанты начали активнее применять ударные вертолеты Ка-52, однако Вооруженные Силы Украины имеют в запасе тактические приемы для противодействия. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, интенсивность боев на фронте выросла, а противник все чаще применяет армейскую авиацию — это вертолеты Ка-52 и другие типы для поддержки войск с воздуха. 

"Артиллерия и авиация — это важный элемент общевойскового боя, чтобы пехота могла поднять голову и осуществить маневры. Они начали их больше применять, наши воины стали больше сбивать", — сказал Игнат.

Он отметил, что ВСУ имеют в запасе тактические приемы для противодействия ударным вертолетам РФ. 

"Если подлетает на высоте, то попадает в зону поражения наших зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия, возможно, и иностранных. Если прижимается ближе в земле, то там их ждут наши бойцы с переносными ЗРК", — резюмировал спикер ВС.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

Ранее глава разведки Эстонии Марго Гросберг заявил, что россияне пытаются сорвать наступление ВСУ фронтовой авиацией. 

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • У ВСУ есть успехи на юге, уничтожили более трех рот и "Зоопарк" россиян – Тарнавский.

Читайте также: Кулеба: Контрнаступлений будет столько, сколько нужно

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапвонаступлениевертолетывоздушные силыка-52Юрий Игнат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 