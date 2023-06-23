РФ все активнее применяет вертолеты Ка-52. ВСУ рассказали о противодействии авиации врага
Российские оккупанты начали активнее применять ударные вертолеты Ка-52, однако Вооруженные Силы Украины имеют в запасе тактические приемы для противодействия. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
"Артиллерия и авиация — это важный элемент общевойскового боя, чтобы пехота могла поднять голову и осуществить маневры. Они начали их больше применять, наши воины стали больше сбивать", — сказал Игнат.
Он отметил, что ВСУ имеют в запасе тактические приемы для противодействия ударным вертолетам РФ.
"Если подлетает на высоте, то попадает в зону поражения наших зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия, возможно, и иностранных. Если прижимается ближе в земле, то там их ждут наши бойцы с переносными ЗРК", — резюмировал спикер ВС.
Ранее глава разведки Эстонии Марго Гросберг заявил, что россияне пытаются сорвать наступление ВСУ фронтовой авиацией.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- У ВСУ есть успехи на юге, уничтожили более трех рот и "Зоопарк" россиян – Тарнавский.
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