Союзники: Россия пытается сорвать наступление ВСУ фронтовой авиацией. Лекарство уже нашли
20.06.2023, 21:07
Ударные вертолеты Ка-52 (фото: EPA)
Глава разведки Эстонии Марго Гросберг заявил, что россияне пытаются сорвать наступление Вооруженных Сил Украины фронтовой авиацией. Об этом он сообщил в эфире местного телевидения, цитирует его ERR.
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По его словам, за последнюю неделю Силы обороны столкнулись с трудностями из-за работы фронтовых бомбардировщиков и ударных вертолетов россиян.
Он отметил, что они начали действовать ближе к линии фронта и бить по украинской бронетехнике – в то же время ВСУ также сбили несколько вертолетов.
Гросберг заявил, что Украина уже нашла "лекарство", приблизив противовоздушную оборону к линии боев.
"Вероятно, этот вопрос сейчас если и не решен полностью, то позволяет продумать следующий ход. Увы, на войне так устроено, что все необходимо дублировать, эшелонировать, и нет серебряной пули, чтобы выиграть всю войну" – подчеркнул разведчик.
- 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
- Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
- 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
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