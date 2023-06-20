Союзники: Росія намагається зірвати наступ ЗСУ фронтовою авіацією. Ліки вже знайшли

Глава розвідки Естонії Марго Гросберг заявив, що росіяни намагаються зірвати наступ Збройних Сил України фронтовою авіацією. Про це він повідомив в ефірі місцевого телебачення, цитує його ERR.

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За його словами, за останній тиждень Сили оборони постали перед труднощами через роботу фронтових бомбардувальників та ударних гелікоптерів росіян.

Він зазначив, що вони почали діяти ближче до лінії фронту і бити по українській бронетехніці – водночас ЗСУ також збили кілька гелікоптерів.

Гросберг заявив, що Україна вже знайшла "ліки", наблизивши протиповітряну оборону до лінії боїв.

"Ймовірно, це питання зараз якщо і не розв'язане повністю, то дозволяє продумати наступний хід. На жаль, на війні так влаштовано, що все необхідно дублювати, ешелонувати, і немає срібної кулі, щоб виграти всю війну", – наголосив розвідник.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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