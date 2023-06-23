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Генштаб: РФ наступає біля Куп'янська, Кремінної та Донецька. Намагається відбити Макарівку — карта

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 07:04
Генштаб: РФ наступає біля Куп'янська, Кремінної та Донецька. Намагається відбити Макарівку — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Кремінної та Донецька, намагаються відбити звільнену Макарівку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на Донбасі сталося понад 30 бойових зіткнень. У районі Куп'янська ворог атакував у напрямку Синьківки, успіху не мав.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

Біля Кремінної росіяни наступали у бік Білогорівки, але ЗСУ відбилися.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

Поблизу Донецька противник намагався наступати у районах Сєверного, Авдіївки, Мар'їнки та Побєди, українські воїни відкинули загарбників.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

На Запоріжжі армія РФ продовжує стояти в обороні, зосереджується на недопущенні просування ЗСУ, намагалася відновити втрачене становище в районі звільненої Макарівки.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, чотири райони зосередження піхоти та техніки, два склади боєприпасів, один склад з пальним, 23 артилерійські підрозділи на позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та два вузли зв'язку.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.
  • ЗСУ мають успіхи на півдні, знищили понад три роти та "Зоопарк" росіян – Тарнавський. 

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Дмитро Гриниченко
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