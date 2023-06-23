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Генштаб: РФ наступает у Купянска, Кременной и Донецка. Пытается отбить Макаровку — карта

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 07:04
Генштаб: РФ наступает у Купянска, Кременной и Донецка. Пытается отбить Макаровку — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Кременной и Донецка, пытаются отбить освобожденную Макаровку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло более 30 боевых столкновений. В районе Купянска враг атаковал в направлении Синьковки, успеха не имел. 

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Около Кременной россияне наступали в сторону Белогоровки, но ВСУ отбились.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка противник пытался наступать в районах Северного, Авдеевки, Марьинки и Победы, украинские воины отбросили захватчиков.

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

В Запорожской области армия РФ продолжает стоять в обороне, сосредотачивается на недопущении продвижения ВСУ, пыталась восстановить утраченное положение в районе освобожденной Макаровки. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, четыре района сосредоточения пехоты и техники, два склада боеприпасов, один склад с горючим, 23 артиллерийских подразделения на позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и два узла связи. 

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • У ВСУ есть успехи на юге, уничтожили более трех рот и "Зоопарк" россиян – Тарнавский.

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Дмитрий Гриниченко
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