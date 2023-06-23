ВСУ останавливают наступление оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях – Маляр

Вооруженные Силы Украины не просто останавливают наступление российских оккупантов на востоке, но и наносят им большие потери, уменьшая наступательный потенциал врага. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Поверьте, что им очень тяжело сейчас обороняться. И то, что мы смотрим со своей стороны – не то продвижение, как ожидало большинство... Если смотреть со стороны врага, то для них это очень серьезная кровавая битва, потому что у них безумные потери, огромные потери", – сказала она.

Маляр сравнила потери россиян на Купянском и Лиманском направлениях с теми, которые они несли на Бахмутском.

"Если говорить о востоке, когда они сейчас наступали на Купянском и Лиманском направлениях, у них были потери такие же, как во время самых жарких дней на Бахмутском направлении. То есть наши Вооруженные Силы не просто их останавливают, а они их уничтожают", – сказала Маляр.

Она отметила, что россиянам понадобится время, чтобы восстановиться. "То есть мы очень мощно уменьшаем их наступательный потенциал", – резюмировала замминистра.

20 июня представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Однако повторение практики "мясных штурмов", которую россияне использовали под Бахмутом, приводит к большим потерям с их стороны.

23 июня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне наступают в районе Купянска, Кременной и Донецка, пытаются отбить освобожденную Макаровку.

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