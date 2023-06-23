Прогноз військової розвідки України на найближчі два-три місяці: Активні бойові дії
Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький не став прогнозувати результату нинішнього етапу повномасштабної війни РФ проти України, обмежившись заявою, що найближчими місяцями будуть йти "активні бойові дії". Про це він сказав РБК-Україна.
Представник воєнної розвідки відмовився прогнозувати на 2023 рік.
"Скажемо так: у найближчі два-три місяці будуть активні бойові дії як наступального, так і оборонного характеру", – сказав розвідник.
Представник ГУР засумнівався у спроможності росіян вийти "найближчим часом" на адмінкордони Луганської та Донецької областей, тому що "ми не бачимо створення потужних ударних угруповань, бо вони мають проблеми з комплектуванням, насамперед озброєнням і військовою технікою".
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За словами Скібіцького, розвідка зараз "орієнтуватиметься, напевно, все ж таки на середину літа", – як окупанти виконають свої плани з модернізації, перегрупування, формування нових з'єднань та відновлення, зокрема, Ленінградського та Московського військових округів.
Тільки після цього, зазначив представник ГУР, можна буде давати оцінку спроможностей РФ та прогнозувати можливий характер її дій на осінньо-зимову кампанію.
- Реагуючи на статтю CNN під назвою "Західні офіційні особи заявили CNN, що ранні етапи українського контрнаступу "не виправдали очікувань", ексміністр оборони та закордонних справ Литви Лінкявічюс відчув іспанський сором.
- Високопоставлений український чиновник заявив CNN у відповідь на це, що про контрнаступ не можна буде судити до осені чи зими.
- Реагуючи на подібні оцінки, президент Зеленський заявив у середині червня 2023 року, що ЗСУ просуватимуться в наступі так, як вважатимуть за потрібне, "що б хтось не хотів, включаючи спроби тиску на нас". Він запевнив, що "заморозки війни не буде, це безперспективно".
- Міністр закордонних справ Кулеба також повідомив, що Україна проведе "стільки контрнаступів, скільки потрібно", щоб вигнати Росію зі своєї території.
- ГУР не виключає, що Росія знову битиме по енергетиці ближче до періоду холодів.
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