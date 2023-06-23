ГУР: Не виключено, що Росія знову битиме по енергетиці. Ми до цього готуємось, потрібна ППО

Заступник начальника української військової розвідки Вадим Скібіцький не відкинув можливості, що Росія знову почне бити по енергосистемі України восени 2023 року. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, росіяни наростили виробництво ракет, а тому така можливість не виключена.

Він зазначив, що Україна готується до можливих ударів по електростанціях та працює над посиленням протиповітряної оборони, отриманням нових комплексів ППО.

"Територія України дуже велика. Щоб прикрити стратегічні об'єкти — не лише війська, просто навіть наші цивільні міста та села, потрібно більше комплексів ППО", — сказав Скібіцький.

Розвідник заявив, що західні системи ефективніші, ніж ракети противника, про що свідчить відсоток знищених цілей.

"Ми готуємося. Ми розуміємо цю проблему, розуміють цю проблему і наші партнери. І, повторюся, протиповітряна оборона — це один із пріоритетів на сьогоднішній день", — резюмував він.

Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили 13 крилатих ракет по військовому аеродрому в Хмельницькій області в ніч на 23 червня, але всі вони були знищені ППО.

6 травня 2023 року ЗСУ підтвердили перше знищення "Кинджалу". Вночі 16 травня ЗСУ збили шість "Кинджалів", що летіли на Київ, а рівно через місяць – ще шість там само.

Окупанти звезли до кордону у Брянській області комплекси "Бал" із ракетами Х-35: під загрозою Київ та сім областей.

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей Patriot для України до кінця 2024-го.

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