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Новини | Атака на Київ. Росія вдарила "Калібрами" та "Кинджалами" – їх збили, є руйнування: фото

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 11:44
Атака на Київ. Росія вдарила
Київ (Фото: Pexels)
оновлено

Пізнього ранку 16 червня у Київській області та столиці прогриміли вибухи на тлі повідомлень, що Росія пустила крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та аеробалістичні ракети "Кинджал", ймовірно, із Брянської області РФ. Їх чули журналісти LIGA.net.

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10:51. Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, повідомили Повітряні сили.

11:06. Декілька ракет типу "Калібр" прямують на Північ, додали в ПС.

11:19. Віддалені звуки вибухів у Київській області, об 11:26 знову.

11:22. Київська міська військова адміністрація підтвердила: на підступах до столиці працює ППО.

Дивіться також: З'явилося відео удару HIMARS, який нібито знищив близько 100 окупантів під Кремінною

11:31-11:33. Численні вибухи в Києві. Видно інверсійні сліди протиракет ППО.

11:33. Загроза застосування балістичних ракет в центрі, на сході та заході (ПС ЗСУ).

11:38. Мер Києва пише про вибух у столиці в Подільському районі.

11:40. ПС ЗСУ підтвердили – "балістика" на Київ та область.

11:47. Нагадаємо, що сьогодні до Києва приїхали лідери чотирьох африканських держав – Сіріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаїнде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів).

12:15. Повітряні сили пишуть про ймовірні пуски крилатих ракет з напрямку Новоросійська (російське місто на схід від окупованого Криму). Пізніше додали: інформація не підтвердилась.

12:20. Відбій тривог у Києві та області.

12:23. За попередніми даними ПС ЗСУ, знищено:

→ 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";
→ 6 "Калібрів";
→ 2 розвідувальних БпЛА.

12:30. В одному із районів Київщини через удар РФ пошкоджено приватні будинки, почалась пожежа, є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС.

В очікуванні інформації про наслідки подивіться унікальне відео, як росіяни марно намагалися вразити "шахедами" українську РЛС у полі, або як танковий взвод ЗСУ "промацав" окупантів на елеваторі та пішов під димами.

Євген Пилипенко
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війнавибухракетний ударкалібр
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