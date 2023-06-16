Новини | Атака на Київ. Росія вдарила "Калібрами" та "Кинджалами" – їх збили, є руйнування: фото
Пізнього ранку 16 червня у Київській області та столиці прогриміли вибухи на тлі повідомлень, що Росія пустила крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та аеробалістичні ракети "Кинджал", ймовірно, із Брянської області РФ. Їх чули журналісти LIGA.net.
10:51. Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, повідомили Повітряні сили.
11:06. Декілька ракет типу "Калібр" прямують на Північ, додали в ПС.
11:19. Віддалені звуки вибухів у Київській області, об 11:26 знову.
11:22. Київська міська військова адміністрація підтвердила: на підступах до столиці працює ППО.
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11:31-11:33. Численні вибухи в Києві. Видно інверсійні сліди протиракет ППО.
11:33. Загроза застосування балістичних ракет в центрі, на сході та заході (ПС ЗСУ).
11:38. Мер Києва пише про вибух у столиці в Подільському районі.
11:40. ПС ЗСУ підтвердили – "балістика" на Київ та область.
11:47. Нагадаємо, що сьогодні до Києва приїхали лідери чотирьох африканських держав – Сіріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаїнде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів).
12:15. Повітряні сили пишуть про ймовірні пуски крилатих ракет з напрямку Новоросійська (російське місто на схід від окупованого Криму). Пізніше додали: інформація не підтвердилась.
12:20. Відбій тривог у Києві та області.
12:23. За попередніми даними ПС ЗСУ, знищено:
→ 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";
→ 6 "Калібрів";
→ 2 розвідувальних БпЛА.
12:30. В одному із районів Київщини через удар РФ пошкоджено приватні будинки, почалась пожежа, є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС.
В очікуванні інформації про наслідки подивіться унікальне відео, як росіяни марно намагалися вразити "шахедами" українську РЛС у полі, або як танковий взвод ЗСУ "промацав" окупантів на елеваторі та пішов під димами.
- 14 червня 2023 року вночі РФ раптово вдарила по Одесі "Калібрами".
- Окупанти звезли до кордону у Брянській області комплекси "Бал" із ракетами Х-35: під загрозою Київ та сім областей.
- Німеччина передала Україні дві машини Wisent 1 для прориву мінних полів. Наприклад, вони потрібні там, де ЗСУ просунулися у бік ворога до 1 км на ділянці Вугледару.
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