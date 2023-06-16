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Повітряні сили: Росія б'є по Києву балістичними ракетами

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 11:36
Повітряні сили: Росія б'є по Києву балістичними ракетами - Фото
Київ (Фото: скриншот з відео)

У Києві під час повітряної тривоги вдень 16 червня пролунали гучні вибухи, повітряну тривогу оголошено по всій Україні. Про це повідомив кореспондент LIGA.net, який перебуває у місті.

Після оголошення повітряної тривоги у місті пролунали вибухи.

Військова адміністрація Києва повідомила про роботу ППО.

Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичних ракет.
Станом на 11:38 повітряна тривога поширилася на всю територію України.
Військові підтвердили запуск балістики та закликали бути в укриттях.

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Дмитро Гриниченко
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