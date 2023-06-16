Повітряні сили: Росія б'є по Києву балістичними ракетами
16.06.2023, 11:36
Київ (Фото: скриншот з відео)
У Києві під час повітряної тривоги вдень 16 червня пролунали гучні вибухи, повітряну тривогу оголошено по всій Україні. Про це повідомив кореспондент LIGA.net, який перебуває у місті.
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Після оголошення повітряної тривоги у місті пролунали вибухи.
Військова адміністрація Києва повідомила про роботу ППО.
Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичних ракет.
Військова адміністрація Києва повідомила про роботу ППО.
Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичних ракет.
Станом на 11:38 повітряна тривога поширилася на всю територію України.
Військові підтвердили запуск балістики та закликали бути в укриттях.
- Повітряна тривога у Києві та низці областей України розпочалася невдовзі після опівночі 6 червня. LIGA.net вела хроніку ракетної атаки ворога.
- КМВА повідомила, що над столицею збито понад 20 повітряних цілей.
- "Тривожний" для киян травень-2023 перейшов у аналогічний червень: бійці ППО знову збивали вночі 2 червня ракети та дрони. Ночі 3-5 червня у Києві були тихими (ворог бив не по столиці, вразивши під Кропивницьким стратегічний об'єкт).
- На початку літа в Повітряних силах погодилися, що дані основних моніторингових Telegram-пабліків про види загроз "переважно правдиві".
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