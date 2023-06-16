Воздушные силы: Россия бьет по Киеву баллистическими ракетами
16.06.2023, 11:36
Киев (Фото: скриншот с видео)
В Киеве во время воздушной тревоги днем 16 июня прозвучали громкие взрывы, воздушная тревога объявлена по всей Украине. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net, который находится в городе.
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После объявления воздушной тревоги в городе прозвучали взрывы.
Военная администрация Киева сообщила о работе ПВО.
Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистических ракет. Военные подтвердили запуск баллистики и призвали быть в укрытиях.
По состоянию на 11:38 воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины.
Военные подтвердили запуск баллистики и призвали быть в укрытиях.
- Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины началась вскоре после полуночи 6 июня. LIGA.net вела хронику ракетной атаки врага.
- КГВА сообщила, что над столицей сбито более 20 воздушных целей.
- "Тревожный" для киевлян май-2023 перешел в аналогичный июнь: бойцы ПВО снова сбивали ночью 2 июня ракеты и дроны. Ночи 3-5 июня в Киеве были тихими (враг бил не по столице, поразив под Кропивницким стратегический объект).
- В начале лета в Воздушных силах согласились, что данные основных мониторинговых Telegram-пабликов о видах угроз "в основном правдивые".
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