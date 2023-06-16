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Воздушные силы: Россия бьет по Киеву баллистическими ракетами

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 11:36
Воздушные силы: Россия бьет по Киеву баллистическими ракетами - Фото
Киев (Фото: скриншот с видео)

В Киеве во время воздушной тревоги днем 16 июня прозвучали громкие взрывы, воздушная тревога объявлена по всей Украине. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net, который находится в городе.

После объявления воздушной тревоги в городе прозвучали взрывы.
Военная администрация Киева сообщила о работе ПВО. 

Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистических ракет. Военные подтвердили запуск баллистики и призвали быть в укрытиях.

По состоянию на 11:38 воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины.

Военные подтвердили запуск баллистики и призвали быть в укрытиях.

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Дмитрий Гриниченко
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