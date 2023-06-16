Воздушные силы: Россия бьет по Киеву баллистическими ракетами

В Киеве во время воздушной тревоги днем 16 июня прозвучали громкие взрывы, воздушная тревога объявлена по всей Украине. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net, который находится в городе.

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После объявления воздушной тревоги в городе прозвучали взрывы.

Военная администрация Киева сообщила о работе ПВО.

Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистических ракет. Военные подтвердили запуск баллистики и призвали быть в укрытиях.

По состоянию на 11:38 воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины.

Военные подтвердили запуск баллистики и призвали быть в укрытиях.

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