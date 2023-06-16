Сьогодні, 16 червня, в Україні чекають на лідерів чотирьох африканських країн. Про це повідомляє RFI.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

УTwitter президента ПАР з'явилося відео прибуття лідерів чотирьох країн Африки на залізничний вокзал у Києві.

Як повідомляється, лідери африканських країн їдуть до України та Росії з миротворчою місією.

Вранці у п'ятницю делегація чотирьох глав африканських держав має бути в Києві, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, а ввечері лідери країн Африки вирушать до Росії для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зазначається, що увечері 15 червня президенти Коморських островів, ПАР, Замбії та Сенегалу сіли на спецпотяг у Польщі.

Очікується, що глави держав – Сиріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаінде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів) – відвідають Бучу.

На порядку денному п'ятниці заплановані двосторонні переговори, після яких відбудеться офіційна церемонія за участю президента України та пресконференція.

Уточнюється, що у делегації "не вистачає" трьох президентів, які мали приєднатися.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі не їде і буде представлений своїм прем'єр-міністром.

Міністр закордонних справ Уганди замінить президента Йовері Мусевені, який, як пишуть, захворів на ковід.

Президент Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо вийшов зі складу делегації, оскільки, за словами близького до нього джерела, "ситуація на місцях [у Росії та Україні] погіршилася й умови не ідеальні для мирного та плідного діалогу".

24 квітня 2023 року глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова обговорювати будь-яку мирну ініціативу, яка не передбачає заморожування ситуації на фронті та територіальних поступок.

16 травня Рамафоса сказав, що провів "окремі телефонні переговори" з Путіним та Зеленським, у яких представив спільну ініціативу Замбії, Сенегалу, Конго, Уганди, Єгипту та ПАР.

Читайте також: Що пропонують "миротворці" з Африки для припинення війни – у Reuters бачили документ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.