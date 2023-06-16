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В Киеве ждут лидеров четырех стран Африки. Похоже, они уже приехали – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 09:52
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Сегодня, 16 июня, в Украине ждут лидеров четырех африканских стран. Об этом сообщает RFI.

В Twitter президента ЮАР появилось видео прибытия лидеров четырех стран Африки на железнодорожный вокзал в Киеве.

Как сообщается, лидеры африканских стран едут в Украину и Россию с миротворческой миссией.

Утром в пятницу делегация четырех глав африканских государств должна быть в Киеве, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а вечером лидеры стран Африки отправятся в Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Отмечается, что вечером 15 июня президенты Коморских островов, ЮАР, Замбии и Сенегала сели на спецпоезд в Польше.

Ожидается, что главы государств — Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичилема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов) — посетят Бучу.

В повестке дня пятницы запланированы двусторонние переговоры, за которыми последует официальная церемония с участием президента Украины и пресс-конференция.

Уточняется, что в делегации "не хватает" трех президентов, которые должны были присоединиться.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси не едет и будет представлен своим премьер-министром.

Министр иностранных дел Уганды заменит президента Йовери Мусевени, который, как пишут, заболел ковидом.

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вышел из состава делегации, поскольку, по словам близкого к нему источника, "ситуация на местах [в России и Украине] ухудшилась и условия не идеальны для мирного и плодотворного диалога".

  • 24 апреля 2023 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать любую мирную инициативу, которая не подразумевает замораживания ситуации на фронте и территориальных уступок.
  • 16 мая Рамафоса сказал, что провел "отдельные телефонные переговоры" с Путиным и Зеленским, в которых представил совместную инициативу Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

Читайте также: Что предлагают "миротворцы" из Африки для прекращения войны – в Reuters видели документ

Наталья Медведева
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