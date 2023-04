Кулеба сказал, какие мирные инициативы готова обсуждать Украина

Украина готова обсуждать любую мирную инициативу, которая не подразумевает замораживания ситуации на фронте и территориальных уступок. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

В ответ на вопрос журналистки Кристианы Аманпур, как он относится к постоянно возобновляющимся призывам к прекращению войны и началу мирных переговоров с Россией, в частности, к инициативам президента Бразилии, Кулеба сказал, что Украина "приветствует любую попытку установить мир, откуда бы она ни исходила", однако такая инициатива должна соответствовать двум требованиям.

"Первое, там не должно быть условий, что Украина поступается какими-то своими территориями в пользу России в обмен на окончание войны, поскольку это никогда не срабатывало прежде и не будет срабатывать в будущем. И второе – конфликт не должен стать "замороженным", – сказал министр.

Любой мирный план, который не подразумевает таких шагов, Украина готова обсуждать, сказал он.

"Если президент (Бразилии. – Ред.) Лула да Силва хочет сделать политическую инвестицию в коалицию группы стран, которые готовы продвигать мир с полным уважением к этим двум принципам – мы готовы говорить с ними. Но если он попытается отойти от этих принципов, мы будем немедленно публично реагировать", – подчеркнул Кулеба.

