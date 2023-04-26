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Кулеба сказал, какие мирные инициативы готова обсуждать Украина

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 09:42
Кулеба сказал, какие мирные инициативы готова обсуждать Украина - Фото
Дмитрий Кулеба (фото – ЕРА)

Украина готова обсуждать любую мирную инициативу, которая не подразумевает замораживания ситуации на фронте и территориальных уступок. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

В ответ на вопрос журналистки Кристианы Аманпур, как он относится к постоянно возобновляющимся призывам к прекращению войны и началу мирных переговоров с Россией, в частности, к инициативам президента Бразилии, Кулеба сказал, что Украина "приветствует любую попытку установить мир, откуда бы она ни исходила", однако такая инициатива должна соответствовать двум требованиям.

"Первое, там не должно быть условий, что Украина поступается какими-то своими территориями в пользу России в обмен на окончание войны, поскольку это никогда не срабатывало прежде и не будет срабатывать в будущем. И второе – конфликт не должен стать "замороженным", – сказал министр.

Любой мирный план, который не подразумевает таких шагов, Украина готова обсуждать, сказал он.

"Если президент (Бразилии. – Ред.) Лула да Силва хочет сделать политическую  инвестицию в коалицию группы стран, которые готовы продвигать мир с полным уважением к этим двум принципам – мы готовы говорить с ними. Но если он попытается отойти от этих принципов, мы будем немедленно публично реагировать", – подчеркнул Кулеба.                  

  • 16 апреля президент Бразилии призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной и сказал, что войну "поощряют" США и Запад. В Вашингтоне его предложение было раскритиковано как пророссийское. 
  • В МИД Украины отметили, что уравнивание жертвы и агрессора и обвинение в "поощрении войны" стран, которые оказывают жертве агрессии военную помощь, не соответствует реальности.  
  • 19 апреля Лула да Силва прямо осудил "нарушение территориальной целостности Украины" со стороны России после того, как его "мирная инициатива" подверглась международной критике.

Сергій Бережний
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