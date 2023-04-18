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Президент Бразилии заявил, что США "поощряют войну". МИД ответил и пригласил его в Украину

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 11:38
Президент Бразилии заявил, что США
Лула да Силва (Фото: EPA)

В министерстве иностранных дел отвергли заявление президента Бразилии Лулы да Силвы, который сказал, что США "поощряют войну". Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, Украина с интересом наблюдает за усилиями бразильского лидера по поискам решения прекратить войну.

Он отметил, что подход, по которому приравниваются жертва и агрессор, а страны, оказывающие военную помощь, обвиняются в поощрении войны, не соответствует действительности. 

"Украину не нужно ни в чем убеждать. Захватническая война ведется на украинской земле и приносит страдания и разрушения. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе формулы мира, предложенной президентом Зеленским", — заявил Николенко.

Дипломат подтвердил приглашение Лулы да Силвы в Украину, чтобы понять причины и суть российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности. 

  • 1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".
  • 11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.
  • "Гаага ждет тебя", "Россия – убийца". Как Лаврова встречали активисты в Бразилии: фото.

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Дмитро Гриниченко
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