Президент Бразилии заявил, что США "поощряют войну". МИД ответил и пригласил его в Украину

В министерстве иностранных дел отвергли заявление президента Бразилии Лулы да Силвы, который сказал, что США "поощряют войну". Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

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По его словам, Украина с интересом наблюдает за усилиями бразильского лидера по поискам решения прекратить войну.

Он отметил, что подход, по которому приравниваются жертва и агрессор, а страны, оказывающие военную помощь, обвиняются в поощрении войны, не соответствует действительности.

"Украину не нужно ни в чем убеждать. Захватническая война ведется на украинской земле и приносит страдания и разрушения. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе формулы мира, предложенной президентом Зеленским", — заявил Николенко.

Дипломат подтвердил приглашение Лулы да Силвы в Украину, чтобы понять причины и суть российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".

11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.

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Дмитро Гриниченко

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